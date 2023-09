Auto geht in Marburg in der Lahn unter: Insassen unverletzt

Ein 19-Jähriger fuhr am Samstag gegen 23.40 Uhr im Marburger Stadtteil Cappel parallel zur Lahn in Richtung der Privatschule Steinmühle entlang, als er mit seinem Peugeot durch einen mutmaßlichen Fahrfehler in den Fluss geriet. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Sonntag. Das Fahrzeug ging innerhalb kürzester Zeit komplett unter.