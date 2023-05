Balkan- und Gipsy-Musik in der Waggonhalle

Marburg. Die Band Schmackes spielt traditionelle Stücke aus der jiddischen Musik, der Romakultur und aus dem Balkan sowie eigene Werke. Das Ganze wird präsentiert in eigenen Arrangements, gewürzt mit Improvisationen und viel expressivem Gesang. Am Donnerstag, 8. Juni, ist das Balkan-Gipsy-Crossover-Konzert ab 20 Uhr in der Waggonhalle Marburg zu erleben. Als Special Guest tritt der Geiger Puschan Moussavi Malvani auf. Karten kosten 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 16 Euro an der Abendkasse.