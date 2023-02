Bankangestellte retten einem Marburger Rentner 30.000 Euro

Für den Senior begann alles mit einem Anruf um kurz vor 14 Uhr auf seinem Festnetzanschluss. Eine am Telefon weinende Frau, angeblich die Enkelin des Seniors, berichtete, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Kurze Zeit später übernahm ein angeblicher Polizeibeamter und erklärte, dass sich die Enkelin vom Unfallort entfernt habe und nunmehr in Untersuchungshaft müsse. Die könne jedoch durch eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro abgewendet werden. Den Verweis auf den Schwiegersohn beantwortete der angebliche Polizist mit dem Hinweis, dass die Versuche, ihn zu erreichen, gescheitert seien.