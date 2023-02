Bedeutenden Marburgerinnen auf der Spur

Marburg. Zum Weltfrauentag, am Mittwoch, 8. März, bietet die Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH den Stadtspaziergang „Berühmte Frauen in Marburg“ an. Der zweistündige Rundgang führt durch acht Jahrhunderte Marburger Frauengeschichte. Die Teilnehmer sehen die Wohn- und Wirkungsorte zahlreicher bekannter, aber auch weitgehend vergessener Frauen, die in der Lahnstadt gelebt haben. Start ist um 17 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz. Die Teilnahme kostet 8,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro für Kinder von 6 bis 12 Jahren). Tickets gibt’s in den Tourist-Informationen in der Biegenstraße 15 oder Wettergasse 6 (Telefon 06421-99120) oder online auf https://www.marburg-tourismus.de/erlebnis-buchen/erlebnisse.