„Beim Rap kommen Menschen zu Wort”

„Doch Zuhause hab ich mega viel an Wäsche, erzähl mir bitte nichts von negativer Presse.“ So rappt Lakmann One in dem Lied Offday (erschienen auf dem Album Republic of Untouchable im Jahr 2017). Widerspricht dieser Vers nicht dem Klischee vom goldkettchentragenden Rapper, der sich um nichts anderes kümmert als um sein eigenes Image? Ich kann an den ersten Teil dieser Zeile wunderbar anknüpfen, da ich gerade auch mal wieder kaum zum Bügeln komme und volle Körbe ungebügelter Wäsche in unserem Schlafzimmer stehen.