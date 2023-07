Beratung für MS-Betroffene

Marburg. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) bietet in Marburg eine individuelle Beratung für Menschen mit MS und ähnlichen neurodegenerativen Erkrankungen sowie deren Angehörige an. Der nächste Termin findet am Montag, 17. Juli, von 9 bis 11 Uhr im Haus der Begegnung, Bahnhofstraße 21, statt. Die Sozialberaterin Jacqueline Heinz berät in psychosozialen, medizinischen, beruflichen und sozialrechtlichen Fragen. Auch bei der Beantragung von Rehabilitation und pflegerischen Leistungen kann die DMSG Hilfe leisten. Interessierte vereinbaren bis zum 13. Juli, um 12 Uhr einen Termin unter der Rufnummer 0175-7550711.