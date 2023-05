Beratung und Austausch für Angehörige 

Marburg. Für Angehörige von psychisch kranken Menschen bietet die Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg eine regelmäßige Gruppe an, in der sie sich über psychische Erkrankungen informieren und austauschen können. Die Angehörigengruppe trifft sich jeden letzten Dienstag im Monat, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr in der Ambulanz der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg (Haus 3, Cappeler Straße 98). Das Angebot ist offen für alle Interessierten. Nächster Termin ist der 30. Mai. Das Ambulanzteam steht für Fragen und Anmeldungen zur Verfügung. Ansprechpartner für die Gruppe sind Rainer Seifert, Telefon 06421-404740, und Susanne Haigis, Telefon 06421-404744. Weitere Infos auf www.vitos.de/kpp-marburg unter „Informationen für Angehörige“