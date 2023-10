Bergische Symphoniker und Liv Migdal konzertieren in Marburg

Marburg. Unter der Leitung ihres Generalmusikdirektors Daniel Huppert geben die Bergischen Symphoniker Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Marburger Erwin-Piscator-Haus ein Konzert. Solistin des Abends ist die Geigerin Liv Migdal. Die Musiker eröffnen den Konzertabend mit Cantus Arcticus, einem dreiteiligen Stück des Finnen Einojuhani Rautavaara, in dem die Orchestersprache mit dem Gesang von Vögeln verbunden wird. Das Werk eines weiteren Finnen steht dann im Anschluss mit dem d-Moll-Violinkonzert op. 47 von Jean Sibelius auf dem Programm. Trotz hoher technischer Anforderungen an die Solistin ist dieses Konzert kein reines Virtuosenstück. Im Vordergrund steht vielmehr der thematisch-motivische Dialog der Solovioline mit dem Orchester. Abschließend erklingt Johannes Brahms Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90. Wie gewohnt findet um 19 Uhr eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Karten für das Konzert sind zwischen 28 Euro und 40 Euro bei den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über die E-Mail-Adresse team@marburger-konzertverein.de sowie an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.