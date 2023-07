Berufsberater informieren Schulabsolventen

Marburg. Sich frühzeitig mit der eigenen Zukunftsplanung zu beschäftigen und den eigenen Weg zu gestalten, ist eine herausfordernde Aufgabe für Jugendliche, die sie und ihre Eltern aber nicht allein bewältigen müssen. Für Donnerstag, 3. August, laden die Berufsberater der Marburger Arbeitsagentur zu einer Informationsveranstaltung ab 14 Uhr in die Räume des Berufsinformationszentrums in der Afföllerstraße 25 in Marburg ein. Um 14 Uhr beginnt dort der Vortrag „Ende der Schulzeit in Sicht? Bildungsangebote für Jugendliche“. Ab 14.30 Uhr ist Zeit zum Kennenlernen des Medienangebotes und der Berufsberater an den Aktionstischen. Um 15.30 Uhr informiert ein Vortrag über Überbrückungsmöglichkeiten, Förderangebote, Freiwilligendienste, Auslandsaufenthalt und Berufsvorbereitung. Ab 16 Uhr können Interessierte dann individuelle Fragen stellen. Ein Kontakt zu den Berufsberatern ist auch telefonisch unter 06421-605153 oder per E-Mail an Marburg-Berufsberatung@arbeitsagentur.de möglich.