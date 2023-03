Besondere Feiertagsregelungen an Ostern 

Marburg. Die Stadt Marburg weist angesichts der bevorstehenden Ostertage auf die Regeln des Feiertagsrechts hin. An gesetzlichen Feiertagen sind gemäß dem Hessischen Feiertagsgesetz von 4 Uhr bis 12 Uhr unter anderem öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Dieses Verbot beginnt bereits am Gründonnerstag, 6. April, ab 4 Uhr und gilt am Karfreitag sowie am Karsamstag, 7. und 8. April, ganztägig. Am Ostersonntag und Ostermontag, 9. und 10. April, besteht das Verbot jeweils in der Zeit von 4 Uhr bis 12 Uhr. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Das Hessische Feiertagsrecht stellt stille Feiertage unter besonderen Schutz. Die Durchführung von Veranstaltungen oder Musikdarbietungen sind daher am Karfreitag gänzlich untersagt. Auch der Betrieb einer Spielhalle entspricht nicht dem Charakter der stillen Feiertage und ist daher am Karfreitag von 0 Uhr an verboten.