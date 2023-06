Beste Biologie-Abiturienten werden ausgezeichnet

Biedenkopf/Gladenbach/Marburg. Der Verband Biologie, Biowissenschaften, Biomedizin (VBIO.de) verleiht die diesjährigen Karl-von-Frisch Preise am Samstag, 1. Juli, im großen Hörsaal der Pharmazeutischen Chemie, Marbacher Weg 10, Gebäude M03 in Marburg. Der VBIO zeichnet in jedem Jahr Abiturienten aus, die im Fach Biologie hessenweit am besten abgeschnitten haben. Dieses Jahr sind es etwa 90 Karl-von-Frisch Preise sowie circa 20 Anerkennungsurkunden. Viele Preisträger aus ganz Hessen, meist in Begleitung ihrer Eltern, Freunde oder Geschwister, sowie Lehrkräfte, die ihre Abiturienten vorgeschlagen haben, haben ihr Kommen zugesagt. Der Vizepräsident der Universität Marburg, Professor Gert Bange, sowie der Vorsitzende des VBIO im Landesverband Hessen, Professor Dr. Wolfgang Nellen, begrüßen das Auditorium, bevor Dozenten aus Marburg und Mittweida sowie das iGEM Studententeam ihre Forschungsgebiete und Projekte in halbstündigen Vorträgen vorstellen. Die Preisverleihung selbst beginnt um 15 Uhr. Die Urkunden werden von der Leitenden Ministerialrätin im Hessischen Kultusministerium, Sonja Litzenberger, und Professor Nellen überreicht. Aus Marburg kommen Preisträger von der Carl-Strehl-Schule (blista), der Waldorfschule, der Elisabethschule, dem Gymnasium Philippinum und der Martin-Luther-Schule. Weitere Preisträger kommen von der Freiherr-vom-Stein Schule in Gladenbach und der Lahntalschule in Biedenkopf.