Bewegungs- und Gesundheitstag für Groß und Klein in Cappel

Nach der Eröffnung durch das Quartiersmanagement Cappel mit der Stadträtin gibt es am Vormittag Kurzvorträge von Experten im „Alten Rathaussaal“. Informationen, Tipps und Anregungen für den Alltag umfassen Themen, die sich von chinesischer Medizin und Qi Gong über Faszien und Beweglichkeit bis hin zu Pflege im eigenen Zuhause erstrecken. Die Quartiersmanagerin Vanessa Binzen lädt zudem zum offenen Brunch auf den August-Bebel-Platz ein. Im Anschluss an die Vortragsreihe und das offene Frühstück bieten ab 13 Uhr Cappeler Vereine, Institutionen und Freiwillige diverse Bewegungsangebote an. Besucher können etwa gegen den amtierenden deutschen Meister im „Showdown“ antreten oder bei Angeboten der Gymnastikabteilung des TSV 1906 mitmachen. Neben Workshops zu Entspannungspraktiken stehen an Ständen Ansprechpartner zu Themen aus den Bereichen Gesundheit, Behinderung, Pflege und Rente zur Verfügung. Auf die Kinder warten Spiel- und Bewegungsmaterialien wie Riesen-Mensch-Ärger-Dich-Nicht oder ein Fallschirm-Schwungtuch, die der Kombine-Bewegungsbus mitbringt. Das gesamte Programm und die Teilnahme sind für alle kostenfrei. Organisiert wird der Aktionstag vom Quartiersmanagement Cappel unter Mithilfe des Ortsbeirats, der örtlichen Vereine, Einrichtungen und Engagierten sowie der Stadt Marburg.