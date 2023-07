Biyon Kattilathu präsentiert „Lebe. Liebe. Lache“ 

Marburg. Der Entertainer, Motivations- und LifecoachBiyon Kattilathu kommt mit seinem aktuellen Programm „Lebe.Liebe.Lache“ am Sonntag, 29. Oktober, auch nach Marburg. Die Show beginnt um 20 Uhr im Erwin-Piscator-Haus. Die Show „ist eine Erinnerung an die wirklich wichtigen Dinge des Lebens“, schreibt der Veranstalter. Biyon nimmt sein Publikum mit seinem typischen Humor und seiner tiefsinnigen Art mit auf eine Reise zu sich selbst, heißt es weiter. Tickets zu 37,98 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online auf www.s-promotion.de oder über die Tickethotline 06073-722740.