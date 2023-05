Blaue Linse zeigt „Klangwelten“ 

Marburg. Die Mitglieder der Blauen Linse Marburg – ein Zusammenschluss für gestaltende Fotografie – zeigen ihre Ausstellung „Klangwelten“ im Marburger Rathaus. Die Schau zeigt ein breites Spektrum an „Bildtönen“, von einer der ersten Methoden Schall aufzuzeichnen, der Schallplatte, über die Quellen der Entstehung von Klang, Klangwelten und -Performances durch das Auge ihrer Kamera erlebt, über Resonanzkörper und Klang-Objekte bis zu Aufnahmen aus dem Tschad, in denen Militärschrott Schlachtenlärm in einer eher stillen Wüstenlandschaft hervorruft. Die Ausstellung wird am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr im Marburger Rathaus eröffnet und ist dort bis zum 18. Juni zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12.30 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr. Weitere Infos zur Blauen Linse Marburg auf http://www.blaue-linse.de.