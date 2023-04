Brauchen wir ein neues Verständnis von Optimismus?

Marburg. Der Landkreis lädt für zu einem interaktiven Vortrag über Optimismus ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Mai, von 15 bis 17 Uhr im Wintergarten des TTZ in Marburg (Softwarecenter 3) statt. Sabine Frieg von der Marburger Agentur „die kommunikatöre“ spricht zum Thema „Halb voll oder halb leer? Warum wir ein neues Verständnis von Optimismus brauchen“. Organisiert wird die Veranstaltung vom Büro für Innovation und Qualifizierung des Kreises. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung ist bei Frank Hüttemann unter Telefon 06421-4051225 oder per E-Mail an HuettemannFr@marburg-biedenkopf.de erforderlich. Dort erhalten Interessierte auch weitere Infos.