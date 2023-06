Bürgervorlesung „Hilfe, mein Kind ist krank!“

Marburg. „Hilfe, mein Kind ist krank! – Wichtige Notfallsymptome und häufige Diagnosen“ lautet das Thema für eine Bürgervorlesung am Mittwoch, 21. Juni. Beginn ist um 18 Uhr im Audimax (Raum +2/0010) des Hörsaalgebäudes B/01 in der Biegenstraße 14. Der Eintritt ist frei. Es referieren Professor Dr. Stefanie Weber, Geschäftsführende Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Marburg, Dr. Nadine Mand, Leiterin der Pädiatrischen Intensivstation und Oberärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Marburg und Mitglieder des Vereins KinderSimulation Marburg (KiSim e.V.). Der Vortrag gibt eine Übersicht über wichtige Erkrankungen und Symptome bei Kindern, des Weiteren geht es um Notfallmaßnahmen wie Laienreanimation und Erste Hilfe in Unfallsituationen. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen und Informationen zur Verfügung.