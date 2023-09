Bunt-geschmückte Enten schwimmen um die Wette

Marburg-Weidenhausen. Bunt und spannend wird es wieder, wenn beim traditionellen Weidenhäuser Entenrennen am Sonntag, 8. Oktober, Groß und Klein mitfiebern, welche Ente unter den 10 schnellsten das Rennen macht. Außerdem werden die zehn schönsten, kuriosesten und am fantasievollsten geschmückten Enten von einer Jury gekürt. Von 11 bis 12.30 Uhr können die Renn-Enten am Platz hinter dem Ufercafé bei der Enten-Rennstation der Aktionsgemeinschaft Weidenhausen abgegeben und die Rennteilnehmer registriert werden. Zeitgleich werden die Enten im „Schönheitswettbewerb“ registriert und von der Jury in Obhut genommen. Nach dem Start auf der Höhe der Weidenhäuser Brücke um 13.30 Uhr schwimmen die Enten lahnabwärts bis zum Zieleinlauf unterhalb des Ufercafés. Dort werden sie von Mitgliedern der DLRG in Empfang genommen und können dann nach Veranstaltungsende von ihren Besitzern an der Enten-Rennstation wieder abgeholt werden.