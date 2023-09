Chor „Joy of Life“ singt Tango-Messe

Marburg. Der Marburger Chor „Joy of Life“ der Kurhessischen Kantorei hat ein besonderes Konzert vorbereitet, welches am Sonntag, 17. September, um 18 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien aufgeführt wird: die Tango-Messe „Misatango – Misa a Buenos Aires“ des argentinischen Komponisten Martín Palmeri. Der Chor unter der Leitung von Kantor Jean Kleeb wird dabei von einem Tango-Streichquintett sowie Klavier (Marion Bathe) und Bandoneon (Edgardo Otero Salvador) begleitet. Die Sopranstimme singt Naroa Intxausti. Vor der Misatango werden einige kammermusikalische Tangostücke von Astor Piazzolla vorgetragen. Im Anschluss an das Konzert, ab etwa 19.30 Uhr, findet ein Milonga-Abend statt, bei dem es nach einem kurzen Tanz-Schnupperkurs für Anfänger Live-Tango-Musik mit dem Trio „Mano a Mano“ aus Buenos Aires gibt. Konzertkarten zu 15 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.