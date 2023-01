Clowntheater: „Taluli und der traurige Schneemann“

Marburg. Das Clowntheater Gina Ginella präsentiert das Stück „Taluli und der traurige Schneemann“. Der Vorhang hebt sich am Sonntag, 22. Januar, um 15 Uhr in der Waggonhalle Marburg. Das Wintermärchen ist geeignet Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt kostet 6 Euro plus Gebühren im Vorverkauf oder 9 Euro an der Abendkasse. „Taluli und der traurige Schneemann“ ist ein mit viel Fantasie gespieltes, turbulentes Wintermärchen um eine ungewöhnliche Freundschaft: Heute hat Taluli Geburtstag. Ein großes Paket hat sie bekommen. Geheimnisvoll erscheint ihr der Inhalt. Ob sie das Rätsel um den traurigen Schneemann lösen kann? Und überhaupt, was sind das für seltsame Geräusche in dem alten Kühlschrank ...? Für ihr Wintertheaterstück ließ sich Gina Ginella von zahlreichen Kids aus verschiedenen Kindergärten Geschichten über einen traurigen Schneemann erfinden. Die schönste Geschichte davon hat sie ausgewählt und spielt sie in: „Taluli und der traurige Schneemann“. Gina Krüger alias Gina Ginella spielt seit vielen Jahren Clowntheaterprogramme für Jung und Alt und ist als Clowndoktorin in Kinderkliniken unterwegs. Mit ihrer skurrilen Komik gewann sie mehrere Kleinkunstpreise.