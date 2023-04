Comedy-Magie mit Monsieur Brezelberger 

Marburg. Monsieur Brezelberger (sprich: Bresselberschee) ist der Kugelblitz des Varietés, oder die Symbiose aus David Copperfield und Michael Schanze. Mit Leichtigkeit wickelt der echt unechte Franzose das Publikum um den kleinen Finger. Selbst bei riskantesten Experimenten verliert Monsieur nie die Contenance, höchstens seinen französischen Akzent. Kurzum: Comedy Magic Deluxe. Obwohl die Zuschauer schon hellwach sein müssen, damit sie weder die Magie aus der „Lameng“, noch eine der vielen Sprachverdrehungen verpassen, wenn Brezelberger von seinen Abenteuern in Lourdes erzählt oder intime Details „aus der Zeit im Libido“ ausplaudert. Am Dienstag, 25. April, um 20 Uhr ist die Show „An evening avec Monsieur Brezelberger: Wunder, Wahnsinn, Weltniveau“ in der Waggonhalle zu erleben. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf plus Gebühren oder 23 Euro an der Abendkasse. Informationen: www.waggonhalle.de.