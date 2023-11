Comedy mit Sybille Bullatschek in der Waggonhalle Marburg

Marburg. Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr präsentiert die Comedienne Ramona Schukraft, in ihrer Paraderolle der Altenpflegerin Sybille Bullatschek, ihr 4. Comedy-Programm in der Marburger Waggonhalle. Auch diesmal geht wieder rund in der „Pfläge“ und es gibt wieder jede Menge Drama im Haus Sonnenuntergang. Denn die goldene Bettpfanne steht auf dem Spiel. Die Auszeichnung, die das Heim achtmal in Folge gewonnen hat, soll aberkannt werden, weil im Fußboden des Wohnbereichs „Nordcorega“ Asbest gefunden wurde. Und das ist nicht die einzige Herausforderung, die Sybille meistern muss. Getreu dem Motto der Show „Ich darf das, ich bin Pflägekraft!“ lotst sie gegen den Willen der nachfolgenden Autofahrer ihren 94-jährigen Schützling Herrn Kämmerer durch den Mc Drive, boxt Erzfeindin Sandra beim Brautstrauß-Fangen weg und legt sich bei einer Polizeikontrolle mit den Ordnungshütern an. Auch sportlich wird es diesmal im Haus Sonnenuntergang. Aufgrund des hohen Krankenstands hat Heim-Chef Rüdiger Otterle Gymnastik angeordnet … Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro plus Gebühren. Der ermäßigte Preis von 17 Euro plus Gebühren gilt nur für Pflegekräfte.