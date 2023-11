Comedy mit Willy Astor in Marburg 

Marburg. Der Comedian Willy Astor kommt mit seiner Show „Pointe of no Return“ nach Marburg. Der Wortakrobat, Liedermacher und „Podestsänger“ versteht es, die Welt mit Wortspielen auf den Kopf zu stellen und verspricht, so der Veranstalter, bayrischem Charme, Witz und ein unendliches Repertoire an Pointen. Am Mittwoch, 22. November, um 20 Uhr ist Willy Astor im Lokschuppen Marburg, Rudolf-Bultmann-Straße 4h, zu Gast. Tickets gibt es im Vorverkauf in drei Kategorien von 29 Euro bis 40 Euro. Karten für die Show von Willy Astor sind online über die Ticketportale ADticket ( https://www.adticket.de) und Reservix ( https://www.reservix.de) erhältlich.