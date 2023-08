Compagnia Buffo zeigt erotische Fabeln von Dario Fo

Marburg. Im 24. Marburger Varietésommer präsentiert die Compagnia Buffo auf dem Gelände der Waggonhalle erotische Fabeln von Dario Fo: „Das Flattermäuschen“ und „Lucius und der Esel“. Darin widmet sich Dario Fo lustvoll und mit Hingabe der Lächerlichmachung jeder Macht über Menschen und nimmt kein Blatt vor den Mund. „Von Willi Lieverscheidt gespielt, stecken diese frechen, fantasievollen Fabeln doppelt an. Sein Spiel ist eine meisterhafte Gratwanderung zwischen ironischer Brechung und einfühlender Poesie. Dabei kommt er ohne Requisiten aus – und ohne Effekte“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Die Open-Air-Aufführungen dauern etwa eine Stunde. Bei Regen fällt die Aufführung aus. Termine sind am 23., 24. und, 25. August (Mittwoch, Donnerstag und Freitag). Der Vorhang hebt sich jeweils um 20 Uhr. Getränke, Snacks, warme Socken und Decken können selbst mitgebracht werden. Am Ende der Vorstellung geht die Hutkasse herum und jeder Zuschauer zahlt nach Wertschätzung. Eine Platzreservierung ist möglich unter Telefon 0171-4756584.