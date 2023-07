Curriculum für ehrenamtliche Betreuer beginnt

Das neue Betreuungsrecht, das seit Beginn 2023 in Kraft ist, wird in Grundzügen erläutert, das Betreuungsverfahren, Rechte und Pflichten von rechtlichen Vertretern, aber auch Kenntnisse zur Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Ehegattennotvertretung. Die Basisschulung startet am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr und richtet sich an ehrenamtliche, rechtliche Betreuer sowie an Bevollmächtigte und Interessierte. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es können auch einzelne Sitzungen besucht werden. Für die Teilnahme an der Schulungsreihe wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anmeldung und Informationen unter Telefon 06421-1664650 oder per E-Mail an info@sub-mr.de.