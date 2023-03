Das Fahrrad selbst reparieren

Marburg. „Platten, Achter, Quietschen – was tun?“ - Um diese Frage geht es unter anderem in dem VHS-Kurs „Problemlösungen für häufige Defekte und Wartungsarbeiten am Fahrrad in Theorie und Praxis“. Am Samstag, 18. März, von 11 bis 15 Uhr bietet die Marburger Volkshochschule die „Selbsthilfewerkstatt RADikate“ an. Eine Teilnahme ist auch ohne technische Vorkenntnisse möglich. Eine Anmeldung ist bis zum 16. März um 16 Uhr auf https://www.vhs-marburg.de/fahrradwartung möglich. Die Teilnahme kostet 15 Euro (ermäßigt 10,50 Euro).