Das Ziel: „Transfer ohne betriebsbedingte Kündigungen“

Nach der Desinfektion werden die Eier mit einem Laser geöffnet. Dabei „wird nur die Kalkschale angeritzt. Die Membran unter der Schale bleibt heile“, sagt Schneider. Bevor die Impfstoffproduktion gegen Masern nach Marburg kam, wurde in Belgien produziert. Doch „der Standort in Belgien war ein, zwei Schritte zurück. In Belgien hat man die Eier mit einer Schere geöffnet. Wir haben den Laseröffner. Das ist keimfreier“, sagt Anfang. Pro Woche verwende man 1000 Eier für die Impfstoffproduktion, die mit der speziellen Maschine geöffnet würden. Von dieser gebe es weltweit lediglich zwei Stück und beide seien in Marburg.