Dauerhaft mit dem Rauchen aufhören

Marburg. Das Uniklinikum in Marburg lädt für Dienstag, 20. Juni, zu seiner Info-Veranstaltung „Durch den Rauchstopp positive Veränderungen erleben“ ein. Dort wird erläutert, wie die Gruppenprogramme des Arbeitskreises Gesundheit am Uniklinikum Rauchern helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören und dauerhaft auf Zigaretten zu verzichten. Die Veranstaltung findet von 19 bis 20 Uhr am Uniklinikum Marburg, Baldinger Straße (Haupteingang Frauen- und Kinderklinik), im Raum Nummer 00-24150 statt. Anmeldungen unter Telefon 06421-5866348 oder per E-Mail an gabriele.jaques@uk-gm.de.