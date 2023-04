David Murray-Trio spielt modernen Jazz

Das David Murray-Trio spielt am Dienstag, 2. Mai, Jazz im KFZ Marburg. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten zu 24 Euro gibt es nur an der Abendkasse. Die US-Saxofonlegende David Murray gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten Saxofonisten, Komponisten und Bandleader des modernen Jazz. Durch sein obertonreiches Spiel, seine virtuosen Überblastechniken und seine Erfahrungen in Gospel, Avantgarde, Rock und Funk verfügt er über ein enormes musikalisches Handwerkzeug. Über 150 Alben sind unter seinem eigenen Namen entstanden. Sein neues Trio um den Schlagzeuger Russell Carter und den Bassisten Luke Stewart bringt eine erfrischende Note in sein Spiel. Veranstalter ist die Jazz Initiative Marburg, in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum KFZ Marburg. Tourdaten: https://www.o-tonemusic.de/on-tour-artist/?table_artist=David%20Murray