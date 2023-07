 „Der kleine Horrorladen“ feiert Premiere

Marburg. Die Waggonhalle Marburg feiert am Mittwoch, 2. August, um 20 Uhr mit ihrer Produktion „Der kleine Horrorladen“ (orig. „Little Shop of Horrors“) Premiere. Karten für das Kult-Musical des Komponisten Alan Menken und des Librettisten Howard Ashman kosten 26 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 32 Euro an der Abendkasse. Weitere Termine: 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. und 13. August. In dieser schwarzen Komödie kauft Seymour, Angestellter in einem Blumenladen in der heruntergekommenen New Yorker Skid Row, unwissentlich eine fleischfressende Pflanze, die sich ausschließlich von Menschenblut ernährt. Bald erweist sie sich als Besucherattraktion. Doch je mehr die außerirdische Pflanze wächst, desto größer wird ihr Durst – und schon frisst sie ihr erstes menschliches Opfer.