Der Weg zu den Tourist-Informationen in Marburg

Marburg. Die Tourist-Information ist vom Erwin-Piscator-Haus in die Bahnhofstraße 25 gezogen. Die Marburg Stadt und Land Tourismus rät ihren Gästen: Bei der Stadterkundung zu Fuß oder nachdem der PKW in einem der Innenstadtparkhäuser geparkt wurde, liegt die Tourist-Information Oberstadt (Wettergasse 6) quasi auf dem Weg. Bei Ankunft am Hauptbahnhof oder Anreise mit dem Rad, ist der neue Standort direkt am Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße 25, das Ziel. Dorthin ist auch der Ticket-Shop umgezogen und Kurzzeitparkplätze gibt es vor der Tür. Damit keine Irritation bei der Anreise entsteht: Die Beschilderung sowohl für den Auto- als auch für den Fußgängerverkehr wird überarbeitet. Am besten fährt, geht oder radelt man zurzeit mit digitaler Navigation. Kontakt: Telefon 06421-99120, E-Mail info@marburg-tourismus.de, Internet www.marburg-tourismus.de.