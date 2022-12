Die Krisenzeit und ihre Wirkung auf die Jugend

Jugend ist ein altersbezogener und rechtlicher Sammelbegriff. Die Geschichte von Jugend zeigt seit Beginn des 20. Jahrhunderts, wie sie sich immer wieder verändert hat. So haben wir es heute in Wirklichkeit mit Jugend im Plural, mit vielen Jugenden zu tun. Dazu zählen vor allem Merkmale wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Milieu, Bildung/Ausbildung und sozialer Status, sexuelle Lebensweise, dann ihre soziale, kulturelle oder auch politische Einbindung und Orientierung. Früher - heute weniger - waren es noch Stadt/Land oder religiöse Zugehörigkeit. Vor diesem Hintergrund haben Jugendliche jeweils ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Interessen, Vorlieben und Lebensweisen, Sorgen und Ängste. Im Mittelpunkt stehen zunächst das Gelingen ihres Alltags, ihre jeweilige biografische Entwicklung und ihr schulisches, berufliches Weiterkommen. Das ist ihre wirkliche Welt und das zentrale Interesse. Bei der Frage, was sie gesellschaftlich und politisch bewegt und was ihnen Sorge und Angst macht, sind es aktuell die Antworten: ökonomisch-soziale (Un-)Sicherheit, soziale Spaltung und Ungleichheit, Klimakrise, Krieg in der Ukraine und Pandemie.