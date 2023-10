Die Welt der Restaurierung entdecken

Marburg. Am Sonntag, 15. Oktober, ist der 6. Europäische Tag der Restaurierung. Anlässlich dieses Events öffnet sich die Türe zur Restaurierungswerkstatt des Kunstmuseums in Marburg. Geführt von Diplomrestauratorin Imogen Grönninger haben interessierte Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Neben einem Rundgang in der neu eingerichteten Restaurierungswerkstatt werden das Arbeitsfeld und aktuelle Projekte beleuchtet. Dabei im Fokus: die Landschaftsgemälde von Otto Ubbelohde. Unter dem diesjährigen Motto „In guten Händen“ erfahren die Gäste dabei auch, mit welchem Hintergrundwissen die Restauratorin Hand an Altes und Wertvolles legt und was eine gute Restaurierung ist.