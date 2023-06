Diskussionsveranstaltung zur „Zeitenwende“

Marburg. „Zeitenwende – Deutschlands Sicherheitspolitik im Umbruch“, lautet das Thema für eine Diskussionsveranstaltung mit dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, General a.D. Eberhard Zorn, und dem heimischen Bundestagsabgeordneten Stefan Heck (CDU). Die Veranstaltung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, findet am Donnerstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr im Technologie- und Tagungszentrum in Marburg (Softwarecenter 3) statt. Eine Anmeldung wird erbeten unter Telefon 06421-22053 oder per E-Mail an info@cdu-marburg-biedenkopf.de.