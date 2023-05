Ein ewiger Kampf mit Krankenkassen

Dafür sind die Eltern sehr dankbar, "für unsere Kinder ist es wie ein Kurzurlaub". "Aufgrund der Untätigkeit und Unfähigkeit von MDK, Krankenkassen und Behörden muss man wichtige Zeit und Kraft, die man lieber in sein Kind und in seine Familie investieren möchte, in den Kampf um die sozialen Rechte und die Integration seines Kindes investieren", sagte Jana Al-Bkeer.