Ein kleiner Dreh hat große Wirkung

"Wenn die Menschen in Marburg und dem ganzen Landkreis zusammenarbeiten, können wir zusammen viel Energie einsparen und damit das Klima und den Geldbeutel schützen", sagt Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies in einer Pressemitteilung. "Die günstigste Energie ist die, die wir erst gar nicht erst verbrauchen", ergänzt Landrat Jens Womelsdorf (beide SPD). "Wir werben mit unserer Kampagne für die einfachsten und gleichzeitig wirksamsten Tipps, mit denen der Energieverbrauch im eigenen Haushalt deutlich gesenkt werden kann", erklärt Nadine Bernshausen, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke (Grüne). "Gerade auch kleine Maßnahmen machen sich in der Summe bezahlt", betont Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster. In lockerer Weise wirbt die Kampagne mit eingängigen Motiven auf Plakaten, in Zeitungen und im Kino, auf Stadtbussen, als Aushänge in öffentlichen Gebäuden in Marburg und im gesamten Landkreis sowie auf Social-Media-Kanälen dafür, beim Energiesparen mitzumachen.