„Ein Sportstück“ feiert in Marburg Premiere

Marburg. Das Hessische Landestheater Marburg eröffnet mit Elfriede Jelineks „Ein Sportstück“ die neue Spielzeit 23/24. Die Premiere in der Regie der Intendantin Carola Unser-Leichtweiß beginnt am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr im Erwin-Piscator-Haus. Um 19 Uhr wird es eine Einführung zu dem Stück geben. Mit „Ein Sportstück“ (1998) gewann Elfriede Jelinek als Dramatikerin weltweite Anerkennung: Die Nobelpreisträgerin untersucht das Massenphänomen Sport und benutzt es als Metapher für alle übersteigerten Anstrengungen, die wir Menschen in den kapitalstarken Industrienationen unternehmen, um schön, stark und „in“ zu bleiben – und sei es nur zu Hause vor dem Bildschirm. Jelinek sieht den Sport als Mittel zu Grenzüberschreitungen. Als ein Freiraum, in dem Gewalt erlaubt ist. Wortfulminant und bittersüß-eloquent beschreibt sie den Sport als Vorbereitung der Massen für den Krieg.