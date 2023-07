Marburg. Ihre zehn Ausbildungsberufe werden das Uniklinikum und die DRK-Schwesternschaft auf dem Stadtfest in einem Info-Zelt am Lahnufer präsentieren. Am 8. und 9. Juli (Samstag und Sonntag) stehen Interessierten jeweils von 11 bis 17 Uhr sowohl Lehrkräfte und Schüler für Gespräche und Einblicke in den Ausbildungsalltag zur Verfügung. Die Elisabeth von Thüringen Akademie ist dabei mit ihren Schulen für Pflegeberufe, für Krankenpflegehilfe und für Operations-Technische-Assistenz als auch für Anästhesie-Technische Assistenz (https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_set/EvTA.html). Die Schule für Medizinische Technologie mit dem Schwerpunkt Funktionsdiagnostik (https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_sta/38698.html) ist ebenso vor Ort wie die Schule für Physiotherapie (https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_spt/index.html). Pflegeexperten stehen für Gespräche und Fragen bereit. Außerdem gibt es Informationen zum Freiwilligen Sozialen Jahr, das in Marburg von der DRK-Schwesternschaft angeboten wird (https://www.fsjmarburg.de/).