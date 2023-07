Eine pflanzliche Zukunft entwickeln

Marburg. Am Dienstag, 18. Juli, stellt Tim Kaysers sein Buch „Pflanzliche Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ vor. Aus dem Blickwinkel eines Landschaftsarchitekten zeigt Kaysers anhand vieler Bilder auf, was wir von Pflanzen lernen und wie wir sie mehr in unser Leben integrieren können. Beginn ist um 18 Uhr im Haus der Ketzerbachgesellschaft Marburg (Ketzerbach 21 1/2). Der Eintritt ist frei. Zu der Lesung laden die Ketzerbachgesellschaft, der Büchner-Verlag und die Buchhandlung Jakobi ein. Um Anmeldung via E-Mail an beneke@buechner-verlag.de wird gebeten.