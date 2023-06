Eine Stunde Vollsperrung nach Unfall auf B3 bei Niederweimar

Weimar-Niederweimar. Nach einem Verkehrsunfall ist die B3 von Marburg nach Gießen bei Niederweimar am Dienstag von kurz vor 7 bis etwa 8.10 Uhr gesperrt gewesen. An dem Unfall waren laut Polizeibericht eine 29 Jahre alte Frau aus Dautphetal in einem schwarzen BMW und 20-Jähriger Rauschenberger in einem grauen Audi Kombi beteiligt.