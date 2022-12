Eislaufen für Senioren und Rollstuhlfahrer

Marburg. Der Marburger Eispalast lädt mit vielfältigen Angeboten noch bis zum 5. Februar 2023 zum Eislaufen ein – darunter ist das inklusive Kombine-Eislaufprogramm für Senioren und Rollstuhlfahrer. Die eigens angeschafften Eisgleiter für Rollstühle eignen sich auch für die neue, synthetische Eisbahn. Mit Unterstützung der Gleiter ist es Rollstuhlfahrern möglich, sich über das Eis führen zu lassen. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Rollstuhlfahrer. Auch Senioren oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die sich nicht mehr zutrauen, allein eiszulaufen, können im Rollstuhl das Eislaufen erleben. Wer das Eislaufen auf Schlittschuhen probieren möchte, kann dies ebenfalls unter Aufsicht einer Übungsleitung tun. Auch dafür stehen spezielle Laufhilfen zur Verfügung. Das inklusive Kombine-Eislaufprogramm findet immer montags von 10 bis 12 Uhr statt (nicht am 26. Dezember). Der Eintritt sowie das Ausleihen der Rollstühle, Eisgleiter und Schlittschuhe ist für Teilnehmer an diesem Angebot kostenlos.