Endspurt für Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ 

Marburg . Die DAK-Gesundheit in Marburg erinnert an den Einsendeschluss für den Plakatwettbewerb „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“. Bis zum 31. März können Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und der DAK-Gesundheit per Post zusenden. Eine Bundesjury wählt dann aus 16 Landesgewinnern die Bundessieger. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen. Weitere Informationen zur Kampagne, die Postadresse und die Teilnahmebedingungen gibt es auf der Internetseite www.dak.de/buntstattblau.