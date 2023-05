Entwurf zum Hasenkopf wird vorgestellt

Marburg. Am Mittwoch, 24. Mai, präsentiert der Marburger Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz gemeinsam mit der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und dem Büro Lohrer-Hochrein den überarbeiteten städtebaulichen Entwurf zum geplanten Wohnquartier am Hasenkopf. Die Veranstaltung, zu der Oberbürgermeister Thomas Spies und Stadtrat Michael Kopatz einladen, beginnt um 19 Uhr im Erwin-Piscator-Haus (1. Obergeschoss, Foyer Süd). Im Anschluss an die Präsentation des Entwurfes besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die Planung auszutauschen. Während der Veranstaltung sind Filmaufnahmen für eine Videodokumentation geplant.