Erfolgreich zurück in die Berufswelt

Marburg. „So gelingt die erfolgreiche Rückkehr in die Berufswelt“, lautet der Titel für eine Gesprächsrunde für Berufsrückkehrer mit Marion Guder. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit steht den Teilnehmern für individuelle Fragen und Tipps zur Verfügung. Die Veranstaltung findet am Montag, 26. Juni, von 15 bis 17 Uhr am Brunnen des Friedrichsplatzes im Marburger Südviertel statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet Marion Guder, Telefon 06421-605204, E-Mail Marburg.BCA@arbeitsagentur.de.