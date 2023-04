Eröffnung Lesefest und Lesung für Kinder 

Marburg. Am Mittwoch, 3. Mai, um 15 Uhr eröffnet Stadträtin Kirsten Dinnebier in der Stadtbücherei das Marburger Lesefest (3. bis 10. Mai). Ab 15.30 Uhr liest dann dort die Kinder- und Jugendbuchautorin Dita Zipfel aus ihrer „Rüben-Reihe“. Im ersten Band „Hereinspaziert in die Rübenhöhle“ geht es um die Regeln des Zubettgehens der Familie Rübe. Im zweiten Band von Zipfel und Heinrich geht es um Bosco Rübe, der bald vier Jahre alt wird und bis zu seinem Geburtstag noch einiges erlebt. Der Eintritt zur Lesung ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Die Bücher sind geeignet für Kinder ab etwa vier Jahren.Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.marburg.de/stadtbuecherei und zum Marburger Lesefest auf https://www.schulkultur-mr-bie.de/marburger-lesefest-.