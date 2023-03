Gießen/Marburg. Die Gewerkschaft verdi ruft die Beschäftigten des Uniklinikums Gießen-Marburg am Montag und Dienstag, 6. und 7. März, zu Warnstreiks auf. Dabei geht es um die Durchsetzung ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung und Beschäftigungssicherung. Die streikenden Gesundheitsbeschäftigten beraten an beiden Tagen auf dem Krankenhausratschlag in der Kongresshalle Gießen.