Eschenburger mit Blaulicht auf B3 bei Marburg unterwegs

Um kurz vor 17 Uhr informierte demnach ein Zeuge die Polizei, dass ein so ausgestattetes Fahrzeug auf der B3 von Marburg in Richtung Gießen unterwegs sei. Das blaue Blinklicht befinde sich im Kühlergrill des Autos. Andere Verkehrsteilnehmer seien ihm wohl schon ausgewichen. Eine Streife der Polizei konnte besagtes Fahrzeug, einen VW Golf, in Höhe Bergwerkswald bei Gießen stoppen. Für die Beamten wenig überraschend: Sie fanden keineswegs einen Kollegen darin vor.