Exkursion „Kinder entdecken den Wald“

Marburg. Die Ortsgruppe des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) in Marburg lädt Kinder von 5 bis 10 Jahren zu einer Forschungsreise im Wald ein: Am Samstag, 27. Mai, lernen die Kinder - auch gerne in Begleitung der Eltern - von 11 bis zirka 13 Uhr gemeinsam mit den Betreuerinnen und mit viel Spiel, Spaß und Spannung den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen kennen. Treffpunkt ist der Spielplatz Alter Kirchhainer Weg in Marburg. Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fragen beantwortet die BUND-Geschäftsstelle unter Telefon 06421-67363 (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr) oder via E-Mail an info@bund-marburg.net.