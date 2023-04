Experte zu Jugendgewalt in Marburg: "Dominanz ist attraktiv"

Laut aktueller Kriminalstatistik ist 2022 nicht nur die Zahl der Straftaten durch Kinder und Jugendliche in Marburg deutlich gestiegen, vor allem die Intensität und Brutalität fällt seit Monaten auf. Womit könnte die jüngste Entwicklung in ganz Deutschland zusammenhängen?

Wir hatten in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2015 sehr positive Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendgewalt, teilweise hatten sich die Zahlen halbiert. Danach setzte ein leichter Gegentrend ein, der aber durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Dadurch, dass junge Menschen in 2020 und 2021 in Aktivitäten durch die Corona-Schutzmaßnahmen eingeschränkt wurden, kam es auch weniger zu Gewalt und Aggressivität. Im Jahr 2022 hat sich im Prinzip wieder alles normalisiert und es verwundert nicht, dass Anstiege sichtbar werden.

Es gibt aber durchaus Probleme, die wir ansprechen und angehen müssen. Ich denke tatsächlich, dass grundsätzlich die Gewaltbereitschaft steigt und nicht nur die polizeiliche Erfassung. Junge Menschen orientieren sich zunehmend an problematischen Vorbildern in Sozialen Medien, schließen sich wieder verstärkt zu Cliquen zusammen, erachten ein dominantes Auftreten zunehmend als attraktiv.