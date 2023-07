Fachvortrag über Magersucht

Marburg. Im Rahmen des Psychiatrisch-Psychotherapeutischen Kolloquiums der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hält Professor Dr. Ulrich Voderholzer aus Priem am Chiemsee den nächsten Vortrag: Er spricht über das Thema „Anorexia nervosa: Diagnostik und Therapie – State of the Art und Update“. Die Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldung via E-Mail an psychiatrie.tagung@med.uni-marburg.de.