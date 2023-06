Familienleitbilder in den Blick genommen

Marburg. „Was hat Elternschaft mit Geschlecht zu tun?“ – um diese Frage geht es in einem Vortrag von Helga Krüger-Kirn mit anschließendem Gespräch am Donnerstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr im Historischen Rathaussaal Marburg (Markt 1). Professor Dr. phil. Dipl. Psych. Helga Krüger-Kirn ist Honorarprofessorin an der Philipps-Universität Marburg und Psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie hat zusammen mit Leila Zoë Tichy das Buch „Elternschaft und Gender Trouble. Geschlechterkritische Perspektiven auf den Wandel der Familie“ herausgegeben. Der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Narrative um Weiblichkeit, Selbstbestimmung und Mutterschaft“ statt. Veranstalter ist das Marburger Literaturforum, in Kooperation mit Kulturelle Aktion Marburg – Strömungen und der Gleichstellungsbeauftragten der Philipps-Universität Marburg.